في أول أيام عيد الفطر.. انخفاض أسعار الذهب اليوم 10-4-2024 بسوق الصاغة

انخفاض ملحوظ شهده سعر الذهب في مصر، خاصة بالنسبة لعيار 21، وهو الأكثر رواجا في الأسواق، إذ بلغ سعر الجرام 3200 جنيه للشراء، بعدما بلغ قبيل ختام التعاملات في السوق أمس 3210 جنيهات، وذلك في بداية التعاملات بالسوق خلال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء 10-4-2024، وفق آخر تحديثات للشعبة العامة للذهب بالمنصة الرسمية الإلكترونية.

وشهدت أسواق الذهب، انخفاضا في أسعار عدد من الأعيرة مقارنه بالأمس، ذلك مع وجود حالة رواج بالذهب، خاصة مع قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21، وكذا باقي الأعيرة الأخرى للذهب، حسبما أعلنت آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3657 جنيها بعدما وصل سعره بالأمس لـ3669 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3200 جنيه دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2743 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعد أن بلغ سعره أمس 2751 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم، إلى 25 ألفًا و600 جنيه، بعدما وصل سعره لـ25 ألفًا و680 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.