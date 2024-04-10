العيد في حديقة الأزهر.. اعرف مميزاتها وخدماتها وأسعارها

حديقة الأزهر واحدة من أهم وأفضل الأماكن التي تتوجه إليها أنظار العائلات والأفراد خلال الأعياد، ليقضوا بها وقتا لطيفا مع ما فيها من طبيعة خضراء وأجواء خلابة، فضلا عن تصميمها المستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، وموقعها المتميز الذي يتوسط عدة أماكن أثرية، مثل قلعة صلاح الدين، ومصر القديمة، والجامع الأزهر.

نأخذكم عبر هذه السطور، في جولة داخل حديقة الأزهر، وكل ما يتعلق بها من معلومات حول تاريخ إنشائها، وسعر تذكرة الدخول إليها، والخدمات التي تقدمها لزائريها، وأهم ما تحتوي عليه من مميزات ساحرة، وفقا للموقع الرسمي لحديقة الأزهر:

إنشاء حديقة الأزهر

في عام 1984 أعلن الأغا خان أنه قرر إنشاء حديقة لسكان القاهرة لإحياء ذكرى تأسيس القاهرة على يد أجداده الفاطميين في عام 969، وجرى اختيار منطقة الدراسة المهجورة بين الحافة المنحدرة لأسوار مدينة القاهرة ومدينة الموتى، وافتتحت الحديقة للعامة سنة 2005.

تشغل حديقة الأزهر مساحة 72 فدانا من الأراضي الخضراء في قلب القاهرة القديمة، العمود الفقري للحديقة خط من نرافير المياه المتجهة نحو بحيرة صغيرة، بجانب الأزقة التي تشير إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وصنفت كواحدة من أفضل 60 مساحة عامة على مستوى العالم.

الخدمات التي تقدمها حديقة الأزهر

- منطقة ألعاب الأطفال.

- جولات بالحافلة الكهربائية.

- تصوير فوتوغرافي (للمناسبات والمناظر الطبيعية).

- معرض منتجات الحرف اليدوية.

- البازارات والمهرجانات.

- قاعات مؤتمرات.

- إسعافات أولية.

- مناطق انتظار للسيارات.

- عربات للأطفال.

- خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسعار التذاكر

- من السبت إلى الخميس تكون أسعار تذاكر دخول حديقة الأزهر البالغين: 35 جنيها.

- وللأطفال من سنتين إلى 8 سنوات: 25 جنيها.

- يوم الجمعة تبلغ سعر التذكرة للبالغين: 40 جنيها.

- وللأطفال: 30 جنيها.

مميزات حديقة الأزهر

تعتبر حديقة الأزهر الرئة الخضراء للقاهرة، فتجمع بين التاريخ العريق والثقافة، مع الطبيعة الخلابة، والأجواء الهادئة اللطيفة، ومن أهم مميزاتها:

- 72 فدانا من المساحات الخضراء والأشجار والنباتات النادرة.

- تعد مكانًا مثاليًا للاسترخاء والهروب من مشاحنات وصخب القاهرة.

- بها مزيج بين المعمار المميز والمناظر التاريخية يجعل الحديقة مكانًا مميزًا لاستضافة الفعاليات التجارية والمناسبات الخاصة، كالأفراح والحفلات والمهرجانات الترفيهية والرياضية.