الشروط العامة والفنية للبناء على أراضي الإسكان المتوسط.. احذر من 4 ممنوعات

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجز 856 قطعة أرض للتخصيص الفوري عبر موقعها الإلكتروني، في 6 مدن جديدة هي «السادات، بدر، غرب قنا، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة» لبناء السكن الملائم للمصريين.

شروط البناء على أراضي الإسكان المتوسط

وحددت الهيئة في كراسة الشروط المُعلنة، بعض الشروط العامة والفنية للمتقدمين لحجز قطع أراضي الإسكان المتوسط، يلتزم بها المواطنين عند البناء عليها، إذ لا يجوز تجزئة قطعة الأرض المتعاقد عليها نهائياً، كما لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة التابع له.

وشددت الهيئة في كراسة الشروط، على أنه لا يجوز استخدام قطع الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر، مثل تسوين وتخزين المواد، أو استخدامها كحظائر للحيوانات أو جراجات أو أي استعمال يتسبب في إقلاق راحة السُكان، مٌنوهة أنه في حالة المخالفة، يكون لجهاز المدينة الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المٌخالفة بمصاريف على عاتق المستخدم.

وأوضحت الهيئة أن كل مواطن يتسلم قطعت أرض لبناء السكن، يتسلم معها نموذج معماري للمبني المزمع إقامته على قطعة الأرض، مشددة على القيام بعمل الجلسات وتصميم أساسات المبنى والالتزام بالواجهات الحضارية التي يحددها جهاز المدينة.

المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء

وضمن الاشتراطات التي وردت بكراسة الشروط، الالتزام بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض وفقاً للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر، فضلاً عن الالتزام بعدد الوحدات بما لا يزيد عن وحدة سكنية واحدة في الدور الواحد.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء وتنفيذ كامل أعمال البناء وتوصيل المرافق طبقاً للنموذج الموضح من قبل جهاز المدينة، تكون 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.