«الإسكان» تكشف شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط: 30 ألف جنيه جدية حجز

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، عددا من الشروط لحجز أراضي الإسكان المتوسط، وهي دفع 30 ألف جنيه جدية حجز، ويتم تقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية.

أسلوب سداد مبلغ جدية حجز أراضي الإسكان المتوسط

ويكون أسلوب سداد مبلغ جدية حجز أراضي الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات دراسة لا تُرد، دفعة واحدة وغير مجزأ عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين

- ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والاسكان علي كود حجز قطعة الأرض تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين (من أي فرع من فروع بنك التعمير والاسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

وتابعت الهيئة أنّ آخر موعد لسداد جدية الحجز يوم 2024-5-30 الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

- رقم بطاقة الرقم القومي سارية.

نظام سداد قيمة قطعة الأرض

- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 25 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد

- استكمال سداد مقدم الحجز إضافة لـ1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الاخطار بالتخصيص وفقًا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل، ووفق إخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمجددية رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.