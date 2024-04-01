خطوة بخطوة.. طريقة حجز أراضي الإسكان المتوسط في 6 مدن إلكترونيا

تتيح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، خطوات حجز قطع أراضي الإسكان المتوسط، التي يتم طرحها في 6 مدن وعددها 856 قطعة، ويتم التقديم بداية من اليوم 1 أبريل 2024 حتى يوم 30 مايو المُقبل، حتى الساعة الـ12 ظهرًا.

خطوات حجز أراضي الإسكان المتوسط

وللأشخاص الراغبين في حجز أراضي الإسكان المتوسط يجب إتباع الخطوات التالية:

يتمّ الدخول على الموقع الإلكتروني https://reserve.newcities.gov.eg/ وعلى من يرغب في التقديم تنفيذ الخطوات التالية وهي:

- الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاءها قبل تقديم الطلب مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو/ مكتوبة).

- إنشاء حساب جديد مع استيفاء جميع البيانات المذكورة أدناه.

- إدخال الرقم القومي، والبريد الالكتروني لصاحب الطلب علما بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز (الزامي).

- إدخال رقم المحمول والمحافظة ومحل الإقامة والعنوان الحالي (المراسلات الرسمية) (الزامي).

- الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة (الاسم والرقم القومي).

- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر، في ورقة واحدة الخاص بالمتقدم للحجز.

- إنشاء كلمة مرور وتأكّيدها، وكود التحقق وتأكّيده ثم الضغط على تسجيل الحساب.

- سيتمّ إرسال رسالة للبريد إلكتروني المسجل لتأكّيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليه لتفعيل الحساب.

- تفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- يدخل المتقدم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.

- يوجد في أعلى الصفحة الرئيسية رابط لاستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القصر إن وجد وحفظ بيانات الأبناء.

- يختار المتقدم للحجز المدينة المراد حجز قطعة أرض بها واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل يظهر له قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة.

- يحتوي جدول الأراضي المتاحة على بيانات أساسية وهي:

* المنطقة.

* رقم قطعة الأرض.

* المساحة.

* سعر المتر الأساسي بالجنيه.

* نسبة التميز.

* سعر المتر شامل التميز.

* السعر الإجمالي لقطعة الأرض.

* قيمة جدية الحجز.

- يختار المتقدم قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئي، ثم تظهر له شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقي البيانات واختيار وتدوين نسبة السداد وإدخال بيانات السداد عن طريق تحويل:

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين.

- ACH عن طريق جميع البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين على كود حجز قطعة الأرض تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين من أي فرع من فروع البنك في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وطباعة استمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها. على أن يكون آخر موعد لسداد جدية الحجر يوم 30 مايو 2024 الساعة الثانية ظهرًا.

ثم إرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة والضغط على تقديم طلب حجز جديد والضغط على تأكيد الطلب، وتظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئي ولن يتمّ الحجر النهائي لقطعة الأرض إلا بعد تحويل مبلغ (جدية الحجز + مصاريف الدراسة) كما هو وارد في شروط التقديم خلال فترة الحجز ويظهر بذات الصفحة قائمة طلبات الحجز الخاص بالمتقدم.