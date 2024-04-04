مواعيد عمل المخابز بعد العيد.. وكم تبلغ حصة كل مواطن من العيش؟

قالت مصادر بوزارة التموين، إن مواعيد عمل المخابز بعد العيد سترجع لما كانت عليه قبل شهر رمضان موضحة أن العمل سيبدأ بالمخابز البلدية من الساعة الـ5 صباحًا وحتى الـ5 مساءً لصرف رغيف الخبز للمواطنين على مدار اليوم في كافة محافظات الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة تعليماتها لمديريات التموين بمحافظات الجمهورية بشأن تغير مواعيد عمل المخابز بعد العيد لتعود لما كانت عليه قبل شهررمضان.

5 أرغفة يوميًا لكل مواطن

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أنه وفقًا لحصة الدعم من العيش البلدي، يستحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين صرف 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر.