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دراما المتحدة

مواعيد صرف العيش من المخابز في أيام عيد الفطر 2024

كتب:

أحمد فوزي
02:29 م | الخميس 04 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في محافظات الجمهورية كافة، بتشكيل غُرف عمليات ولجان من قيادات المديريات والإدارات ورفع درجة الاستعداد لمتابعة الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر.

مواعيد صرف العيش من المخابز أيام العيد

وأكدت وزارة التموين، أنّ مواعيد المخابز ستعود كما كانت قبل شهر رمضان، حيث تبدأ العمل من 5 صباحًا حتى 5 مساءً، لتوفير الخبز لأصحاب البطاقات التموينية خلال ساعات اليوم، مع المتابعة المستمرة من الأجهزة التموينية وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية، وتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لتلقي البلاغات وضبط أي مخالفات وانتظام العمل، لتلبية إحتياجات المواطنين، طوال أيام عيد الفطر المبارك.

 6 أيام إجازة عيد الفطر 

وتكون إجازة عيد الفطر 6 أيام تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل الجاري إلى الأحد 14 من نفس الشهر، وفق قرار رئيس الوزراء أمس، الذي ينص على أن تكون الفترة من 9 إلى 14 أبريل إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

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