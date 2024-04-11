مصطفى شعبان: «المعلم» قصة إنسانية يمكن تحويله إلى فيلم سينمائي

قال الفنان مصطفى شعبان، إنه يوافق على يتم تحويل والمشاركة في «المعلم» للسينما، بهذا الشكل والدور الشعبي المميز، مشددًا على المعلم من الممكن أن يتم تنفيذه أكثر من مرة ونفس الشيئ «الزوجة الرابعة».

المعلم قصة إنسانية

وشدد «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن المعلم قصة إنسانية من المقام الأول وبه دراما كبيرة وأكشن وكوميديا وبه مشاعر مُختلطة، موضحًا أنه في حالة وجود منتج عن فيلم «المعلم»، سيوافق لكن في حالة موافقة شركة الإنتاج؛ لأنها تمتلك حقوق المسلسل.

مصطفى شعبان: المعلم حقق نجاحات كبيرة

وأشار إلى أن المسلسل حقق نجاحات كبيرة ووصل للمشاهد باختلاف أوضاعه الاجتماعية، كما أن النجاح وصل لعدد من دول الخليج والدول العربية، موضحًا أن الأسرة بأكملها تشاهد المسلسل وتعرف كافة الأدوار سواء الرئيسية أو الثانوية.

وتابع: «المسلسل قدم معدلة كبيرة من خلال وضع الأسرة في الاعتبار ويشاهدوا المسلسل بدون أي إحراج ولكن بتوصيل المعاني الأساسية للعمل».