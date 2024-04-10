إشادة بالحلقة الأخيرة لمسلسل المعلم.. والجمهور: «يارب يكون في جزء تاني»

نهاية عير متوقعة شهدتها الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، كان أبرزها مساعدة المعلم للشرطة في القبض على تجار المخدرات بعد أخبرهم عن مكان تسليم البضاعة وطلب منهم إحضار 200 مليون جنيه من نصيبه منها، ليخبر في نفس الوقت «شوقي» مدير مكافحة المخدرات بموعد التسليم.

رغم هذا الجانب المفرح في المسلسل والذي كانت ينتظره جميع المتابعين منذ بداية حلقات مسلسل المعلم، إلا أن أحداث الحلقة شهدت نهاية مؤلمة للمعلم بشر ونجله منعم الذي توفى نتيجة جرعة زائدة في المخدرات ما أدى إلى حزن والده ليتوفى الأخير على الفور من الصدمة.

التفاعل مع نهاية مسلسل المعلم

وبعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم، أشاد عدد كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بمدى النجاح الذي حققه الفنان مصطفى شعبان وفريق العمل في المسلسل، إذ وصفه البعض بأنه من أفضل المسلسلات الرمضانية في عام 2024، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «نهاية مبدعه متألقة متجدده المعلم مصطفى شعبان» وأيضا: «الله ينور عليك يا معلم مصطفى الحلقه كانت جامده» وكذلك: «نهايه جميلة ومبدعة للفنان القدير مصطفى شعبان.. ألف مبروك النجاح دوما مبدع كالعادة شكرا»، «أولا مسلسل المعلم ده تحفة بجد ويارب يكون في جزء تاني عشان بجد مسلسل حلو».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجى.