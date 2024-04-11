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دراما المتحدة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل بالزيادة الجديدة

كتب:

أحمد فوزي
01:19 ص | الخميس 11 أبريل 2024
صرف معاش تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

صرف معاش تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل بالزيادة الجديدة والتي تكون بنسبة 25% وفقاً لقرار رئيس الجمهورية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل بالزيادة الجديدة

وينتظر 5.2 مليون أسرة، وهو عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل بالزيادة الجديدة.

ووفقاً لتصريحات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل بالزيادة الجديدة، سيكون يوم السبت الموافق 15 من أبريل الجاري، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

وتتيح وزارة التضامن، طرق مختلفة لصرف المعاش تسهيلاً على المواطنين، موضحة أنه يمكن صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، أو عن طريق الفيزا من اقرب  ATM توفيراً للوقت والجهد، بدلاً من الذهب إلى مقرات المؤسسات الحكومية، تسهيلاً على المواطنين، خاصة وأنه من ضمن المستفيدين كبار السن.

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بقلم أحمد فوزي