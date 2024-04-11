فورتاليزا يفوز على بوتوسي البوليفي بخماسية في «سود أمريكانا»

فاز فورتاليزا البرازيلي، على نظيره ناسيونال بوتوسي البوليفي بخمسة أهداف دون رد، على ملعب «كاستيلاو» في اليوم الثاني من مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في بطولة «سود أمريكانا».

وأحرز أهداف فورتاليزا كل من خوان لوسيرو هدفين في الدقيقتين 16، 29، وهرقليز في الدقيقة 13، وياجو بيكاتشو في الدقيقة 48، وإيمانول ماتشوكا في الدقيقة 58 من أحداث اللقاء.

وشهدت الدقيقة 90، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مارينيو لاعب فورتاليزا لتدخله العنيف مع ماكسيميليانو أورتيز لاعب بوتوسي.

تعادل ديفينسا الأرجنتيني مع أولويز ريدي البوليفي

وفي مباراة أخرى، تعادل ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني، مع نظيره أولويز ريدي البوليفي، إبجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب «نوربرتو توماجيلو» ضمن منافسات المجموعة الأولى من، وسجل هدف اللقاء اللاعب نيكولاس فرنانديز بالدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بتمريرة حاسمة من نيكولاس تريبيتشيو.

وفي الدقيقة 73، سجل أداليد تيرازاس، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء على إثر أسيست من زميله آيرون ديل فالي، لتسكن الكرة منتصف مرمى ديفينسا الأرجنتيني