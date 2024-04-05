32 هدفا في 16 مباراة.. حصيلة الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة سود أمريكانا

انتهت مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة كوبا سود أمريكانا، البطولة الثانية في قارة أمريكا الجنوبية بعد كأس ليبرتادوريس، وشهدت تسجيل 32 هدفا في 16 مباراة.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة سود أمريكانا، تسجيل 32 هدفا بواقع 13 هدفا باليوم الأول و8 أهداف في الثاني و11 هدفا في الثالث.

ونرصد نتائج الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كوبا سود أمريكانا:

- التعادل السلبي بين ناسيونال بوتوسي البوليفي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني على ملعب «فيكتور أجوستين أوجارت»، في المجموعة الرابعة

- تعادل كروزيرو البرازيلي، سلبيا مع يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، على ملعب «آتاهوالبا الأولمبي» بالمجموعة الثانية.

- خسارة ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي أمام دانوبيو الأوروجوياني بنتيجة 2-0 على ملعب «بريجيدو إيريارت الوطني» بالمجموعة الخامسة.

- فوز فورتاليزا البرازيل، على سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني بنتيجة 2-0، على ملعب «ديفنسوريس دل تشاكو»، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

- خسارة أليانزا الكولومبي أمام يونيون لا كاليرا التشيلي بنتيجة 0-1 على ملعب «أرماندو مايستر بافاجو» في المجموعة الثانية.

- فوز براجانتينو البرازيلي، على كوكيمبو أونيدو التشيلي، بهدف دون رد على ملعب «نابيساو» لحساب المجموعة الثامنة.

تعادل إيجابي بين كويابا البرازيلي ولانوس الأرجنتيني

- تعادل كويابا البرازيلي، مع لانوس، إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب «أرينا بنتانال» في المجموعة السابعة.

- فوز ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني على يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي بهدف دون رد على «ملعب مانسيش» في المجموعة الأولى.

- تعادل راسينج الأوروجوياني مع كورينثيانز البرازيلي إيجابيا 1-1 على «ملعب سنتيناريو» بالمجموعة السادسة.

خسارة إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي أمام أولويز البوليفي

- فوز أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني على ناسيونال أسونسيون البارجوياني بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب «ديفنسوريس دل تشاكو» بالمجموعة السادسة.

- خسارة إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي أمام أولويز ريدي البوليفي، بنتيجة 0-2، على ملعب «إل ألتو» ضمن مباريات لمجموعة الأولى.

- خسارة ريال تومايابو البوليفي أمام دولفين الإكوادوري بهدفين دون رد على ملعب «سينتينيال الرابع»، في المجموعة الثالثة.

- تعادل سلبي بين بيلجرانو الأرجنتيني وإنترناسيونال البرازيلي على ملعب «ماريو ألبيرتو كيمبس» بالمجموعة الثالثة.

- فوز أتليتيكو باراناينسي البرازيلي على سبورتيفو أميليانو البارجوياني بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب «الجنرال بابلو روخاس» في المجموعة الخامسة.

- خسارة سبورتيفو لوكوينو البارجوياني أمام راسينج الأرجنتيني بنتيجة 0-2 على ملعب «ديفنسوريس دل تشاكو» في المجموعة الثامنة.