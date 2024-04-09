بعد خسارة بطولة «مينيرو 1».. كروزيرو يواجه أليانزا في «سود أمريكانا»

يستضيف كروزيرو البرازيلي، فريق أليانزا الكولومبي، فجر الجمعة المقبل، على ملعب «مينيراو» في اليوم الثالث من الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة سود أمريكانا، المسابقة الثانية في قارة أمريكا الجنوبية بعد كوبا ليبرتادوريس، وتنطلق المباراة، في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل كروزيرو البرازيلي، مباراة أليانزا الكولومبي، عقب التعادل السلبي المخيب للآمال مع يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، على ملعب «آتاهوالبا الأولمبي» في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة سود أمريكانا.

خسارة كروزيرو لقب بطولة «مينيرو 1»

فشل كروزيرو البرازيلي في حصد بطولة ولاية ميناس جرايس بالبرازيل «مينيرو 1»، إثر خسارته في النهائي أمام أتليتيكو مينيرو، بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 5-3.

وتمت إقالة نيكولاس لاركامون المدير الفني لفريق كروزيرو، والمساعدان خافيير بيرجيس وداميان أيودي، ومحلل الأداء ميجيلانجيل ليوباردي، والمدرب البدني خوان كروز موناكو.

وفي المقابل، يخوض فريق أليانزا الكولومبي، مباراة كروزيرو البرازيلي، بعد خسارة من يونيون لا كاليرا التشيلي بهدف دون رد، على ملعب «أرماندو مايستر بافاجو» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة سود أمريكانا.

وفجر الخميس، يلتقي يونيون لا كاليرا التشيلي، مع يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، على ملعب «إلياس فيجيروا براندر»، بالجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة سود أمريكانا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.