6 مواجهات غدا في الجولة الثانية بـ«سود أمريكانا».. بينها راسينج وبراجانتينو

تنطلق مباريات اليوم الثاني بالجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة «سود أمريكانا»، فجر غدٍ الخميس بـ6 مباريات، أهمها قمة أرجنتينية برازيلية تجمع بين راسينج وبراجانتينو على ملعب الرئيس خوان دومينجو بيرون.

وشهد اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية التي انتهت فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 14 هدفا في 5 مباريات، ونرصد لقاءات اليوم الثاني بالجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة «سود أمريكانا» المسابقة الثانية بعد ليبرتادوريس في قارة أمريكا الجنوبية:

- يحل براجانتينو البرازيلي، ضيفا على نظيره راسينج الأرجنتيني على ملعب«الرئيس خوان دومينجو بيرون» في إطار مباريات المجموعة الثامنة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة

- يلتقي ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني، بنظيره أولويز ريدي البوليفي على ملعب «نوربرتو توماجيلو» ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة

- يحل يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي ضيفا على إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي على ملعب «أتاناسيو خيراردوت» في إطار منافسات المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

إنترناسيونال البرازيلي يستضيف ريال تومايابو البوليفي

- يواجه يونيون لا كاليرا التشيلي، نظيره يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري على ملعب «إلياس فيجيروا براندر» ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتنطلق في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة

- يستضيف إنترناسيونال البرازيلي، نظيره ريال تومايابو البوليفي على ملعب «بيرا ريو» في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات المجموعة الثالثة في بطولة «سود أمريكانا»

- يلتقي فورتاليزا البرازيلي، بنظيره ناسيونال بوتوسي البوليفي على ملعب «كاستيلاو» بالمجموعة الرابعة، وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.