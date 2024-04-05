11 هدفا في اليوم الثالث من الجولة الأولى لدور مجموعات بطولة سود أمريكانا

انتهى اليوم الثالث من الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة سود أمريكانا، المسابقة القارية الثانية في أمريكا الجنوبية بعد كوبا ليبرتادوريس، بلقائي أولويز ريدي البوليفي، وإنديبيندينتي ميديلين الكولومبي، على ملعب «إل ألتو»، ومباراة دولفين الإكوادوري، وريال تومايابو البوليفي، على ملعب «سينتينيال الرابع».

وشهد اليوم الثالث، تسجيل 11 هدفا خلال 5 مباريات كان أكبرها، اللقاء الذي جمع ديبورتيفو جارسيلاسو البيروفي وميتروبليتانوس الفنزويلي، وانتهى بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز أولويز ريدي البوليفي، على إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي، بهدفين نظيفين، في المجموعة الأولى.

وسجل أهداف أولويز ريدي البوليفي كل من ويسلي دا سيلفا، في الدقيقة 45، وبابلو ليما، لاعب إنديبندينتي ميديلين الكولومبي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55.

وفي مباراة أخرى، فاز دولفين الإكوادوري، على ريال تومايابو البوليفي، بنتيجة 2-0، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وسجل أهداف المباراة كل من خوسيه أنجولو، وإجناسيو جاريجليو في الدقيقتين 52 و74.

وسجل هوراسيو تيجانوفيتش لاعب دولفين الإكوادوري في الدقيقة 24، ألغاه حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

كروزيرو يتعثر في أولى مبارياته بسود أمريكانا

وتعادل كروزيرو البرازيلي، سلبيا مع يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، على ملعب «آتاهوالبا الأولمبي»، فجر اليوم، بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا سود أمريكانا.

وفي مباراة أخرى، قلب ديبورتيفو جارسيلاسو البيروفي، الطاولة على ميتروبليتانوس الفنزويلي، وفاز عليه بنتيجة 3-2، على ملعب «الإنكا جارسيلاسو دي لا فيجا»، ضمن مباريات المجموعة السابعة ببطولة سود أمريكانا.

وسجل أهداف ميتروبليتانوس الفنزويلي، تشارليس أورتيز، هدفين، في الدقيقتين 25، و37، بينما سجل لديبورتيفو جارسيلاسو كل من جاسبار جينتيلي في الدقيقة 30، وبابلو إيروستس في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، وأنتوني جورديللو، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

فوز راسينج كلوب الأرجنتيني في أولى مبارياته

وفاز راسينج الأرجنتيني، على سبورتيفو لوكوينو البارجوياني، بهدفين نظيفين بملعب «ديفنسوريس دل تشاكو»، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة كوبا سود أمريكانا.

¡En el área siempre hay un tiempo más! Roger Martínez hizo todo bien dentro del área para anotar el segundo tanto de @RacingClub.#LaGranConquista pic.twitter.com/TOcxkqIely — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 5, 2024

وسجل أهداف راسينج الأرجنتيني، كل من أدريان مارتينيز، وروجر مارتينيز الدقيقتين 41، 45 ، وشهد اللقاء، إصابة جاستون مارتيرينا، وجيرمان كونتي لاعبا راسينج في الدقيقتين 28، و79.