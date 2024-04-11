أتليتيكو مينيرو يفوز على روزاريو في «كوبا ليبرتادوريس»

فاز أتليتيكو مينيرو البرازيلي، على نظيره روزاريو سينترال الأرجنتيني، فريق المدينة التي ولد بها ليونيل ميسي، بنتيجة 2-1 على ملعب «إم آر في»، في اليوم الثاني من الجولة الثانية بمنافسات المجموعة السابعة في بطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وسجل هدف أتليتيكو مينيرو الأول، اللاعب جوستافو سكاربا في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بالقدم اليسرى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء على إثر أسيست من هالك، لتسكن الكرة في الزاوية اليمنى السفلية لحارس روزاريو.

تعادل روزاريو في الدقيقة 74

وفي الدقيقة 74، تعادل روزاريو سينترال عن طريق اللاعب إجناسيو مالكورا بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء بتمريرة حاسمة من لاوتارو جياكوني، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى العليا لمرمى أتليتيكو مينيرو.

وبعد مرور 3 دقائق، جاء رد أتليتيكو مينيرو، بتسديدة عن بقدم باولينيو لاعب الفريق اليسرى من الجانب الأيسر من منطقة الست ياردات على إثر تمريرة عرضية من جيلهيرمي أرانا، لتسكن منتصف مرمى روزاريو.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري، على نظيره سان لورينزو الأرجنيتني بهدفين دون رد على ملعب «بانكو جواياكيل» بالمجموعة السادسة في بطولة «كوبا ليبرتادوريس»، في لقاء شهد إصابة جونيور سورنوزا لاعب نادي العاصمة كيتو، في الدقيقة 36، ونزو يايمار ميدينا بديلا عنه.

وسجل أهداف إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري كل من جونيور سورنوزا من ضربة جزاء ومايكل هويوس بأسيست من يايمار ميدينا، في الدقيقتين 13، والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على التوالي.