لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم؟، إذ اعتاد المسلمون على صيامها بعد أول أيام عيد الفطر المبارك، باعتبارها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولصيامها فضل عظيم وثواب كبير.

لماذا سميت الستة البيض بهذا الاسم؟

وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على لماذا سميت الستة البيض بهذا الاسم، إن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

سر تسمية الستة البيض

وأضافت دار الإفتاء في حديثها عن سبب تسمية الستة البيض بهذا الاسم، إن البياض المقصود به وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة.

واستشهدت دار الإفتاء في الإجابة على تساؤل لماذا سميت الستة البيض بهذا الاسم، بحديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري».