بينارول الأوروجوياني يفوز على كراكاس بخماسية في«كوبا ليبرتادوريس»

فاز بينارول الأوروجوياني، على نظيره كراكاس الفنزويلي، بخماسية نظيفة على ملعب «كامبيون ديل سيجلو» ضمن مباريات اليوم الثاني بالجولة الثانية في المجموعة السابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وأحرز أهداف بينارول، كل من مكسيميليانو سيلفيرا، «هاتريك» في الدقائق 16، 25 و64 وخافيير مينديز في الدقيقة 32 بتمريرة وإدواردو دارياس، في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 73، أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه لويس كاسياني لاعب كراكاس، على إثر تدخله العنيف على قدم إجناسيو سوسا، لاعب بينارول الأوروجوياني خارج منطقة جزاء الفريق الفنزويلي.

خسارة أليانز ليما البيروفي أمام سيرو بورتينيو

وفي مباراة أخرى، خسر أليانز ليما البيروفي أمام سيرو بورتينيو البارجوياني بهدف دون رد، أحرزه اللاعب فيديريكو كاريزو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «أوينو لا نويفا أولا» ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وشهد اللقاء، إصابة ماركو هوامان لاعب أليانز ليما البيروفي، في الدقيقة 69، ونزول يوردي فيلتشيز بديلا عنه.