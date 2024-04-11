إنترناسيونال يفقد نقطتين ثمينتين أمام تومايابو ب«سود أمريكانا»

تعادل إنترناسيونال البرازيلي، سلبيا مع نظيره ريال تومايابو البوليفي على ملعب «بيرا ريو»، في إطار منافسات اليوم الثاني بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة في بطولة «سود أمريكانا».

وشهد اللقاء في الدقيقة 50، إصابة آلان باتريك، لاعب إنترناسيونال، ونزول لوكا بديلا عنه. وبهذه النتيجة، احتل إنترناسيونال البرازيلي، المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما قبع ريال تومايابو البوليفي في قاع المجموعة بنقطة واحدة

فوز كاتوليكا الإكوادوري على يونيون لا كاليرا التشيلي

وفي مباراة أخرى، خسر يونيون لا كاليرا التشيلي، أمام نظيره يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري، بهدف دون رد، على ملعب «إلياس فيجيروا براندر» ضمن مباريات المجموعة الثانية، في بطولة «سود أمريكانا».

وسجل هدف اللقاء الوحيد إسماعيل دياز، لاعب يونيفرسيداد كاتوليكا، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء بأسيست من كيفن كيفيدو، لتسكن الكرة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى يونيون لا كاليرا التشيلي في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني.