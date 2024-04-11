فلامنجو البرازيلي يفوز على فلسطين التشيلي بهدفين ب«كوبا ليبرتادوريس»

فاز فلامنجو البرازيلي، على نظيره بالستينو التشيلي «فريق المهاجرين الفلسطينيين»، بهدفين نظيفين على ملعب «ماراكانا» في إطار منافسات اليوم الثاني بالجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة«كوبا ليبرتادوريس».

وافتتح بيدرو، لاعب فلامنجو، التسجيل في مرمى بالستينو التشيلي الفريق الذي تأسس على يد مجموعة من المهاجرين الفسطينيين في عام 1920، برأسية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن منتصف شباك الحارس في الدقيقة 21.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ب5 دقائق، عزز ليو أورتيز لاعب فلامنجو تقدم فريقه بهدف ثان بتسديدة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن من منطقة الست ياردات على إثر تمريرة عرضية حاسمة من زميله لوران، لتيكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى بالستينو.

فوز ساوباولو على كوبريسال التشيلي بهدفين نظيفين

وفاز ساوباولو البرازيلي، على نظيره كوبريسال التشيلي، بهدفين دون رد، على ملعب «موروم بيس» بالمجموعة الثانية في بطولة«كوبا ليبرتادوريس».

وسجل هدف ساوباولو الأول، اللاعب أندريه سيلفا، في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، بتسديدة بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن من منطقة الست ياردات، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس كوبريسال التشيلي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بدقيقتين، أحرز جوناثان كاليري، لاعب ساو باولو، الهدف الثاني بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لتسكن منتصف المرمى.

وشهدت الدقيقة 81، إصابة لاعبين من كوبريسال فرانكو بيكتهولت وكريستوفر ميسياس.