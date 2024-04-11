مواجهة مكسيكية خالصة بين باتشوكا وأمريكا بنصف نهائي أبطال الكونكاكاف

حجز باتشوكا المكسيكي، بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بفوزه على هيريديانو الكوستاريكي بنتيجة 2-1، على ملعب «هيدالجو»، في إياب دور الثمانية، ليفوز بمجموع لقاءي الذهاب والعودة بسبعة أهداف مقابل هدف، ليواجه مواطنه كلوب أمريكا في قبل النهائي في 23 إبريل الجاري.

وخسر هيريديانو الكوستاريكي، في مباراة الذهاب على ملعب «كوستاريكا الوطني» أمام نظيره باتشوكا، بنتيحة 0-5.

أهداف مباراة العودة

سجل أهداف باتشوكا كل من بريان جونزاليس وسالومون روندون في الدقيقتين 47 ، 59، بينما أحرز إيفيراردو روبيو، هدف هيريديانو الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

¡EL REY SIGUE ON FIRE! pic.twitter.com/CG803Tqk66 — Club Pachuca (@Tuzos) April 11, 2024

وبهذه النتيجة، يلتقي باتشوكا المكسيكي، بمواطنه كلوب أمريكا في قبل نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.وكان كلوب بأمريكا، أطاح بنظيره نيوإنجلاند الأمريكي، بنتيجة 9-2، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب.