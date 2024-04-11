ميديلين الكولومبي يفوز برباعية على فاييخو البيروفي في«سود أمريكانا»

خسر يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي، أمام إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي بنتيجة 2-4 على ملعب «أتاناسيو خيراردوت» في ختام اليوم الأول من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى، في بطولة «سود أمريكانا».

أهداف إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي

وأحرز أهداف إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي، كل من جون فاسكيز هدفين في الدقيقتين 12 و23 «ضربة جزاء»، وبرايان ليون، في الدقيقة 48، و ميندر جارسيا في الدقيقة 79، بينما سجل أهداف يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي، كل من يورلي مينا في الدقيقة 63، وجايرو فيليز في الدقيقة 76 «ضربة جزاء».

وشهد اللقاء في الدقيقة 52، إجراء سيزار فاييخو البيروفي تبديل اضطراري بنزول أليخاندرو راميريز مكان أليك دينيوموستير بسبب الإصابة.

راسينج يضرب براجانتينو البرازيلي بثلاثية نظيفة

وفي مباراة أخرى، خسر براجانتينو البرازيلي، أمام نظيره راسينج الأرجنتيني، بثلاثية نظيفة، على ملعب«الرئيس خوان دومينجو بيرون» في إطار مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة، في بطولة«سود أمريكانا».

وأهداف أهداف راسينج الأرجنتيني كل من ماكسيميليانو سالاس،أدريان مارتينيز، وروجر مارتينيز في الدقائق 2، 20، الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على التوالي.

¡El primero de @RacingClub! Maximiliano Salas abrió el marcador en el inicio del partido.



CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/wS3LeUXOvN — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 11, 2024

وشهد اللقاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء بوجه جونينيو كابيكسابا، لاعب براجانتينو، لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.