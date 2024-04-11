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دراما المتحدة

تعادل بين تاليريس الأرجنتيني وبرشلونة الإكوادوري بـ«ليبرتادوريس»

كتب:

حسن رمضان
06:31 ص | الخميس 11 أبريل 2024
مباراة برشلونة الإكوادوري وتاليريس الأرجنتيني

مباراة برشلونة الإكوادوري وتاليريس الأرجنتيني

انتهت مباريات اليوم الثاني بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة «كوبا ليبرتادوريس» بتعادل فريقي تاليريس كورودوبا الأرجنتيني، وبرشلونة الإكوادوري، إيجابيا بنتيجة 2-2 بملعب  «مونومنتال إيسيدرو روميرو» ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أهداف برشلونة الإكوادوري

وسجل هدفي برشلونة الإكوادوري، صاحب الأرض والجمهور، داميان دياز في الدقيقتين 28، 57 «ضربة جزاء» على التوالي، فيما أحرز لفريق تاليريس الأرجنتيني، فيديريكو جيروتي وخوان رودريجيز في الدقيقتين 45، الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على التوالي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، أجرى برشلونة الإكوادوري تبديل اضطراري بنزول كارلوس رودريجيز مكان أنيبال تشالا بسبب الإصابة

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