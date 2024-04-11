تعادل بين تاليريس الأرجنتيني وبرشلونة الإكوادوري بـ«ليبرتادوريس»

انتهت مباريات اليوم الثاني بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة «كوبا ليبرتادوريس» بتعادل فريقي تاليريس كورودوبا الأرجنتيني، وبرشلونة الإكوادوري، إيجابيا بنتيجة 2-2 بملعب «مونومنتال إيسيدرو روميرو» ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أهداف برشلونة الإكوادوري

وسجل هدفي برشلونة الإكوادوري، صاحب الأرض والجمهور، داميان دياز في الدقيقتين 28، 57 «ضربة جزاء» على التوالي، فيما أحرز لفريق تاليريس الأرجنتيني، فيديريكو جيروتي وخوان رودريجيز في الدقيقتين 45، الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على التوالي.

¡Qué golazo! Damián Díaz abrió el marcador para @BarcelonaSC ante Talleres en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/nQL6pC0bNZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 11, 2024

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، أجرى برشلونة الإكوادوري تبديل اضطراري بنزول كارلوس رودريجيز مكان أنيبال تشالا بسبب الإصابة