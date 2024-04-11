«فاصل من اللحظات اللذيذة» يحقق إيرادات 4 ملايين جنيه في أول أيام عيد الفطر

حقق الفنان هشام ماجد، نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد «فاصل من اللحظات اللذيذة»، الذي يعرض حاليًا في موسم عيد الفطر المبارك.

إيردات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في أول أيام عيد الفطر المبارك، مايقرب من 4 ملايين و32 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وينافس الفنان هشام ماجد بالتعاون مع الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» بموسم عيد الفطر، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أنّ تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

دور هشام ماجد في فاصل من اللحظات اللذيذة

ويجسد الفنان هشام ماجد شخصية مهندس معماري ومتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة، ويظهر عدد من ضيوف الشرف ضمن أحداث الفيلم منهم الفنان طه دسوقي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل، ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.