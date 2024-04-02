البوستر الرسمي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. يعرض في عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك 2024، وسيشهد منافسة قوية بين عدد من الأفلام المصرية تتنوع بين الكوميدي والأكشن والرومانسي، وجرى كشف البوستر الرسمي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، للمنافسة ضمن أفلام عيد الفطر.

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»

تدور أحداث فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» حول مهندس معماري يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وزوجته التي تلعب دورها الفنانة «هنا الزاهد»، ويعيشان حياة تعيسة، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب بسبب حدث ما، إلى أن يجدوا نفسهما وسط حياة هادئة وسعيدة، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

وظهر بطلا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في البوستر وهما يرتديان ملابس مشابهة لألوان «شخصية باربي وكين» في الفيلم الكارتوني الشهير «باربي»، وأيضًا ديكور يحمل العديد من الألوان المبهجة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد ثروت، الطفل جان رامز، وغادة إبراهيم التي تظهر كضيفة شرف، وهو من إخراج أحمد الجندي، تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إنتاج أحمد السبكي.