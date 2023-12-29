هنا الزاهد وهشام ماجد في «فاصل من اللحظات اللذيذة» خلال عيد الفطر

أعلن كل من هنا الزاهد وهشام ماجد عبر صفحاتهما على موقع «انستجرام»، موعد عرض أحدث أفلامهم، الذي يحمل اسم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي، والمقرر أن يكون في أبريل المُقبل.

ونشر «هشام، وهنا» صورة من الفيلم، كتبا عليها: «على العيد الصغير إن شاء الله»، وأوضحت الصورة ستايل ولوك كل منهما خلال أحداث الفيلم، إذ يظهر هشام ماجد وهنا بقصة شعر كلاسيكية، هنا تُشبه باربي، وهشام يشبه باولو سكوبار، بنفس قصة الشعر والشارب.

View this post on Instagram A post shared by Hesham Maged (@heshammagedofficial) View this post on Instagram A post shared by Hesham Maged (@heshammagedofficial)

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما، من تعيسة إلى سعيدة.