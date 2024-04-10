فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحقق 617 ألف جنيه في أول ليلة عرض

حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يجمع بين هشام ماجد وهنا الزاهد، إيرادات تقدر بـ617 ألفا و472 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث انطلق عرضه مساء أمس وقفة عيد الفطر.

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال الفيلم

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

شباك التذاكر

وجاء ترتيب الفيلم بالمركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه في شباك التذاكر فيلم شقو بطولة دينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح وعمرو يوسف، حيث حقق أمس نحو مليون و200 ألف جنيه.