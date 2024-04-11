موعد مباريات ختام الجولة الثانية في بطولة «سود أمريكانا»

تنطلق 5 مباريات خلال اليوم الثالث والأخير من منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة «سود أمريكانا»، فجر غد الجمعة، من أهمها لقاء يجمع بين كروزيرو البرازيلي ونظيره أليانزا الكولومبي.

وكان اليوم الثاني من الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة «سود أمريكانا»، شهدت غزارة تهديفية بواقع 17 هدفا، بزيادة 3 أهداف عن اليوم الأول «14 هدفا»، ونرصد مواعيد مبارايت اليوم الثالث والأخير:

- يلتقي ميتروبليتانوس الفنزويلي نظيره كويابا البرازيلي على ملعب «أوليمبيكو دي لا سيوداد أونفرسيتاريا» ضمن المجموعة السابعة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

لانوس الأرجنتيني يستضيف جارسيلاسو البيروفي

- يواجه لانوس الأرجنتيني نظيره ديبورتيفو جارسيلاسو البيروفي على ملعب «سيوداد دي لانوس» بالمجموعة السابعة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

- يستضيف كروزيرو البرازيلي نظيره أليانزا الكولومبي على ملعب «ملعب مينيراو» ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

كوكيمبو أونيدو التشيلي يواجه سبورتيفو لوكوينو

- يلتقي كوكيمبو أونيدو التشيلي بنظيره سبورتيفو لوكوينو البارجوياني على ملعب «فرانسيسكو سانشيز روموروسو» بالمجموعة الثامنة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية فجر غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

- يحل بيلجرانو الأرجنتيني ضيفا على دولفين الإكوادوري على ملعب «جوكاي» ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر غد الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.