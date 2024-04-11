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دراما المتحدة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 11-4-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد متولي
09:52 ص | الخميس 11 أبريل 2024
سعر الدرهم الإماراتي في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي في الأسواق

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 11-4-2024 استقرارا مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك بالقطاع المصرفي، إذ سجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري 12.97 جنيه للبيع، و12.95 جنيه للشراء، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.95 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.96 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.93 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.91 جنيه للشراء.

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