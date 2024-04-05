شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 5-4-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، استقراراً، إذ سجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري 12.91 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.86 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.86 جنيه للشراء.