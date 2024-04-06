سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت، مقابل الجنيه المصري في مصر، استقرارا في عدد كبير من البنوك، بواقع 12.89 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.89 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.91 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.86 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.92 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.