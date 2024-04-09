شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 9-4-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك بالقطاع المصرفي المصري، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري 12.91 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.96 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.96 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.97 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.95 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.96 جنيه للشراء.