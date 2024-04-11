«الزراعة»: 36 ألف زائر لحدائق الحيوان في 5 محافظات خلال أول أيام العيد

استقبلت حدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، 36 ألف زائر في أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب تصريحات محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، الذي أكد أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الزائرين، وتوفير وسائل الراحة لهم والترفيه، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يجرى استقبال هذه الأعداد من الزائرين.

أكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور

وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت الخدمات البيطرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، بهدف إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر، من خلال زيادة عدد الحيوانات.