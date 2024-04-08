«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد قبل عيد الفطر: حملات تفتيشية وإرشادات فنية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ الوزارة استعدت لاستقبال لاستقبال عيد الفطر المبارك برفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية، وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، واتخاذ اللازم لرصد أي مخالفة في مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك إلغاء دعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي وكذلك دعم السلع التموينية.

ضمان عدم تأخير أي شحنات تصديرية أو الإفراج

وشدد وزير الزراعة على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة «المبيدات والعفن البنى وصحة الحيوان» لخدمة المواطنين والمصدرين، وكذلك الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات والمنافذ لضمان عدم تأخير أي شحنات تصديرية أو الإفراج عن الواردات وفحص السلع الاستراتيجية.

وأصدر وزير الزراعة توجيهاته إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والألبان ومنتجاتها والمرور كل في نطاقه، والمتابعة لضمان سلامة الغذاء ذات الـصل الحيواني حفاظًا على صحة المواطنين وبالتنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة.

كما وجه المسئولين عن المنافذ باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك المسئولين عن الإنذار المبكر والتغيرات المناخية بالاستمرار في رصد أي ظواهر مؤثرة وإصدار الإرشادات الفنية للمزارعين من خلال الأدوات والتطبيقات المتاحة.

شدد على مسئولي التقاوي في المحافظات بالعمل في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود قصور في توزيع التقاوي خاصة القطن والأرز والذرة على المزارعين في وقت مبكر وقبل بداية موسم الزراعة وعلى مديري مديريات الزراعة متابعة بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات، وذلك لتسهيل إجراءات توريد المحصول إلى الشوان والصوامع التابعة لوزارة التموين.

محاسبة المقصرين في التقاعس عن تنفيذ هذه التوجيهات

ووجه وزير الزراعة بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والتنسيق مع المسئولين لحل المشكلات والاستجابة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين خلال الإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكّدًا محاسبة المقصرين في التقاعس عن تنفيذ هذه التوجيهات.