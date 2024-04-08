«الزراعة» تستعرض أنشطتها البحثية والخدمية لمعهد أمراض النباتات

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، تقريرًا عن أهم أنشطته عن شهر مارس، وقال الدكتور محسن أبو رحاب، القائم بأعمال مدير المعهد، إنّ التقرير تضمن الأنشطة الإرشادية والتدريبية البحثية خلال الشهر الماضي.

وجاءت الأنشطة على النحو التالي:

- رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة.

- المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها.

- المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.

- المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للامراض المتواجدة والتي كانت تنحصر بين أعفان جذور وتبقع الأوراق السركسبوري والبياض الدقيقي.

- المرور على محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة، وأعطى البحثون التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض الموجودة والتي كان في معظمها أعفان جذور وتبقع بني وصدأ.

- المرور على محافظات «المنيا - أسيوط - الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - كفر الشيخ - القليوبية - النوبارية» للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر «الفراولة - البطاطس - الطماطم - الفلفل - الباذنجان - الخيار - البسلة - الفاصوليا - اللوبيا».

- إصدار التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض والتي كان في معظمها أعفان جذور وذبول وتبقعات أوراق وأعفان ثمار وبياض دقيقي وصدأ وعفن أبيض.

- المرور على زراعات محصول البصل بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض الموجودة، والتي كانت في أغلبها البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية.

النشاط الإرشادي والتدريبي

مشاركة باحثي المعهد في الفرق الإرشادية عن أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني «قطن - قصب السكر – فول بلدى – حمص – قمح – نخيل بلح – نباتات طبية وعطرية – بصل – ثوم - خيار – بنجر السكر – خضر – بصل – بطاطس - طماطم – بطاطا – شعير – مانجو – عنب – موالح - فراولة» في محافظات «الجيزة - الفيوم - أسيوط – المنيا - بنى سويف– سوهاج – كفرالشيخ – أسوان – الأقصر – قنا – الوادى الجديد – القليوبية – الشرقية – الغربية – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية - دمياط – النوبارية – المنوفية – الدقهلية»، في الفترة من 1/3 وحتى 30/3/2024.

- تنفيذ (174) مدرسة حقلية لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول القمح وطرق مكافحتها بمحافظات «الجيزة - القليوبية - البحيرة – النوبارية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – دمياط – الغربية – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بور سعيد – الأسكندرية – كفر الشيخ –سوهاج – الأقصر – أسوان» في الفترة من 1/3 وحتى 30/2024.

النشاط الإنتاجي والخدمي

- فحص 440 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

- فحص 145 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الاشتراك في أعمال 44 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص 8 مزارع لبيان خلوها من الأمراض.

5- تعريف 10 عزلات فطرية بقسم بحوث الفطريات

6- شراء 7 كيلو ميكروهيزا.

7- فحص 24 طرد يحتوي على تقاوى بذور مختلفة.