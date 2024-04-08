سعر طبق البيض بمنافذ وزارة الزراعة.. يصل لـ140 جنيها

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين، 10 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيهًا للطبق لتجوب الميادين والمحافظات.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة مستمرة في إطلاق المنافذ المتحركة لبيع بيض المائدة للجمهور بأسعار مخفضة بهدف المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

إنتاج مزارع وزارة الزراعة

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن السعر المنخفض للبيض يعود إلى أنه من إنتاج مزارع الوزارة، إذ أنه يلغي الحلقات الوسطى في الإنتاج من تجار جملة وتجزئة.

وعن معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالدقي بموقع الزراعات المحمية، أوضح أنه حقق هذا العام المستهدف منه من توفير كافة السلع للمواطنين بسعر مناسب، وهو ما يؤكد نجاح التجربة التي سيتم تجربتها في العديد من المحافظات عقب إجازة عيد الفطر.

أوضح أن المعرض استقبل خلال شهر رمضان الحالي أكثر من مليون ونصف المليون زائر، وبلغ حجم السلع المباعة 250 ألف طن يوميًا، من كافة الأصناف وتشمل لحوم ودواجن وألبان وبقوليات وأسماك وخضر وفاكهة وزيت زيتون وعسل نحل، ومشتقات ألبان، ورنجة وفسيخ وغيرها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وأكد «صالح» أن القطاع الخاص ساهم بنسبة محدودة فقط من المروض، لا تتعدى نسبتها 20%، بينما وفرت قطاعات وزارة الزراعة 80%، وهو ما يبرر انخفاض الأسعار المعروضة، لافتا إلى أن أسعار اللحوم في المعرض بلغت 280 جنيها للكيلو والسمك البلطي 65 جنيها للكيلو، أما البوري فقد بلغ سعره 145 جنيها للكيلو، والرنجة 120 جنيها للكيلو.

وأشار إلى عرض أنواع مختلفة من كعك العيد بتخفيض بلغ 30%، على جميع الأنواع، بينما تم توفير كميات من السكر والأرز لتباع بسعر 27 جنيها للكيلو.