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دراما المتحدة

الفنان يوسف عثمان عن مسلسل «بقينا 2»: شخص أحترمه وراء نجاحي

كتب:

منى صلاح
11:40 ص | الخميس 11 أبريل 2024
الفنان يوسف عثمان

الفنان يوسف عثمان

أشاد الفنان يوسف عثمان بأحد أفراد طاقم العمل الفني في مسلسل «بقينا 2»، لِما قدمه من مساعدة كبيرة في إبراز شخصيته بأفضل صورة، مشيرا إلى أنّ هذا الشخص بذل جهدًا كبيرًا في مساعدته على فهم الشخصية وتجسيدها بشكل واقعي ومقنع

وخلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، قال عثمان إنَّ مسلسل «بقينا 2» دراما اجتماعية، يواجه المشكلات الزوجية بالكوميديا.

وتابع الفنان وبطل العمل الدرامي: «قلة من المخرجين الذين يضعون ثقتهم في الممثل ويكتفون بالتوجيه، ورغم ذلك عينهم معاه لإخراج أفضل أداء ممكن، ومن هؤلاء مخرج مسلسل بقينا 2 طارق رفعت».

واستطرد: «أقدر ما فعله معي مخرج العمل، وهافضل فاكر اللي عمله معايا وبحترمه، والمسلسل كان أول تعامل بيني وبينه».

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