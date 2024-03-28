مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. يوسف عثمان ينقذ شركة شريف منير ورانيا يوسف

نجح الفنان يوسف عثمان أو «سيف» في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، في إنقاذ عملاء شركة الدعاية والإعلان المملوكة للزوجين «أدهم» شريف منير، و«ياسمين» رانيا يوسف، بعد الدعاية السلبية التي طالت الشركة بسبب طلاقهما الذي أصبح تريند السوشيال ميديا، ما دفع العديد من العملات لفسخ التعاقد مهم، إلا أنّ سيف يلجأ إلى حيلة حيث يخرج بتصريحات أنّ الطلاق بين ياسمين وأدهم لم يتم وأنّه مجرد طريقة للدعاية للشركة، وبالفعل نجحت الحيلة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3

تتواصل الأحداث مع عرض الحلقة 3 الليلة من مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

يذكر أنّ مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، وميمي جمال، ويوسف عثمان، وآخرين.