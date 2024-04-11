ضبط كيان تعليمي يمنح الدارسين شهادات مزورة في الإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة شخصًا مقيمًا بمحافظة الإسكندرية يدير كيانًا تعليميًا وهميًا، بدون ترخيص، ويستولي على أموال المواطنين، من خلال منحهم شهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المستشفيات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية- و2 أكلاشيه - ودفتر إيصالات استلام نقدية - وطابعة ألوان وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.