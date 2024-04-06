مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27.. أحمد وفيق يطلب من نجل خالد النبوي تزوير توقيعه

قبض في أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل إمبراطورية ميم، على «مختار أبو المجد» خالد النبوي، بمجموعة من التهم التي وجهتها له شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق، ضغطا عليه لبيع المنزل.

وتضمنت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل إمبراطورية ميم عودة «منى» هاجر السراج من البعثة، التي اضطرتها للسفر إلى باريس، وذهبت إلى والدها واعتذرت له وقررت أن تترافع عنه وتخرجه بكفالة مالية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27

وتضمنت الحلقة الـ 27 من مسلسل إمبراطورية ميم استمرار عرض شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق، لشراء المنزل بمبلغ ربع مليار جنيه وطلبت من «مروان» نور النبوي أن يزور توقيع والده في خانة البائع، مقابل سحب الدعاوى المقدمة ضد والده، وقابل «مروان» ذلك بالرفض.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في مسلسل إمبراطورية ميم مجموعة من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي ونور النبوي وليى عز العرب ونورهان منصور وشا المهدي، وبعض ضيوف الشرف، منهم إسماعيل فرغلي وأحمد وفيق.

ويعتبر هذا المسلسل مقتبس عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، مع بعض المعالجات الكتابية التي وضعها محمد سليمان عبد المالك.