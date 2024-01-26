«المناخ العالمي» يحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة.. ورسالة مهمة للأمهات

حذر عدد من خبراء الطقس من عدم استقرار الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، مؤكدين أن هذه الفترة ستزداد بها الأمطار على كل المحافظات، فضلا عن الرياح الشديدة التي تجعل المواطنين يشعرون بالبرد الشديد.

ضرورة التعرض للشمس

وقال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن حالة الطقس شديدة البردوة ستسمر على الأقل لمدة شهر من الآن، ويجب على المواطنين اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ووجه مستشار برنامج المناخ العالمي في تصريحات لـ«الوطن»، بعض التعليمات للمواطنين منها ضرورة التعرض للشمس خلال الفترة المقبلة بقدر الإمكان، فضلا عن ارتداء الملابس الثقيلة، والتركيز على الأطعمة الدافئة في فصل الشتاء.

مناعة الطفل لا تتحمل الأجواء الباردة

وطالب المستشار من الأمهات بضرورة الحفاظ على أطفالهن في تلك الأيام، وعدم تخفيف الملابس، لأن الفترة المقبلة ستكون أصعب بكثير قائلا:«أرجو من الأمهات بأن يحافظن على صغارهم في تلك الأجواء الصعبة، لأن مناعة الطفل لا تتحمل الأجواء البادرة، خاصة وأن الأسوأ لم يأت بعد».