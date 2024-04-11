متظاهرون إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنَّ متظاهرين إسرائيليين أغلقوا معبر «نيتسانا» أمام حركة مرور الأشخاص والبضائع احتجاجًا على نقل المساعدات لغزة.

سبب اعتقال المواطن الإسرائيلي

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنَّه تمّ اعتقال إسرائيلي للتحقيق معه بعد عدم الانصياع لتعليمات الشرطة الإسرائيلية والمشاركة في إغلاق معبر «نيتسانا» لمنع وصول المساعدات لغزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وأزمة أمنية داخلية

وتعيش إسرائيل أزمة أمنية منذ السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وينفذ الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين واستشهد حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.