أسعار ومواعيد دخول حدائق الحيوان في المحافظات.. هل التذكرة موحدة؟

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار دخول حدائق الحيوان بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر 2024، إذ تعد زيارة حدائق الحيوان من أبرز الخروجات التي تفضلها الأسرة المصرية خلال الإجازات والأعياد.

وقال مصدر في وزارة الزراعة، لـ«الوطن» إنّ أسعار دخول حدائق الحيوان بالمحافظات موحدة وتم تحديدها بـ5 جنيهات فقط لهذه الحدائق، وعددها 5 حدائق للحيوان في الأقاليم، في محافظات الإسكندرية، والفيوم، والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ .

مواعيد دخول حدائق الحيوان في المحافظات في أيام عيد الفطر 2024:

وأشار المصدر إلى مواعيد استقبال الزائرين في هذه الحدائق من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 4 عصرًا، طوال إجازة عيد الفطر 2024، في حدائق الحيوان بالمحافظات، استعدادا لغلق الحديقة في الخامسة مساء.

وقالت وزارة الزراعة إنه تم استقبال 36 ألف زائر في أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 في حدائق الحيوان في كل من محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف.