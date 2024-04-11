أسعار تذاكر ومواعيد عرض أفلام العيد في سينما الشعب.. أبرزها شقو

أسعار تذاكر سينما الشعب لدخول أفلام عيد الفطر 2024، أعلنتها وزارة الثقافة، لثلاثة أفلام انطلقت أولى عروض الأفلام مساء الثلاثاء في قصر ثقافة السينما بحفلة 8 مساء وحفلة 12 منتصف الليل.

أسعار تذاكر سينما الشعب لدخول أفلام عيد الفطر 2024

وحددت وزارة الثقافة أسعار تذاكر سينما الشعب لدخول أفلام عيد الفطر 2024، إذ تُقام حفلات سينما الشعب بجميع مواقع قصور الثقافة بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، على النحو التالي:

حفلة 10 صباحًا.

حفلة 12.15 ظهرًا.

حفلة 2.30 ظهرًا.

حفلة 4.45 عصرًا.

حفلة 7 مساء.

حفلة 9.15 مساء.

حفلة 11.30 مساء.

حفلة 2 صباحا

أفلام عيد الفطر 2024

وتضم قائمة الأفلام أسعار تذاكر سينما الشعب لدخول 3 أفلام عيد الفطر 2024، هي: «شِقو، وفاصل من اللحظات اللذيذة، وأسود ملون»، وحددت سعر التذكرة موحدة طوال أيام عيد الفطر المبارك 40 جنيهًا في القاهرة والمحافظات.

شهدت مواقع قصور الثقافة إقبالا كثيفا من الجمهور على عروض أفلام عيد الفطر 2024 التي تقدمها الهيئة ضمن مشروع «سينما الشعب» بالقاهرة والمحافظات، منذ انطلاق العروض مساء الثلاثاء الماضي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعيد.