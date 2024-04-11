ضبط مخدرات بـ1.7 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسماعيلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، جرى ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.7 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.