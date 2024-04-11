اتحاد المصريين في إيطاليا يكشف طقوس العيد: تجمعات ورحلات

قال الدكتور إبراهيم يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في إيطاليا، إنّ أجواء العيد في إيطاليا جميلة ودائما ينتظرها المصريون سواء عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى.

وأضاف يونس، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «في عيد الفطر، نعيش شهر رمضان بالكامل ما بين المساجد والأدعية وصلاة التراويح نحاول الحفاظ على قيمنا وثقافتنا وعاداتنا المصرية ونرتبط بجميع المناسبات الدينية والسياسية أيضا».

وتابع رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في إيطاليا: «في كل مدينة إيطالية، يتجمع المصريون بأماكن معينة، إذ تعتبر إيطاليا من أكبر تجمعات المصريين على مستوى أوروبا، ويوجد بها نحو 630 ألف مصري، أما المدن الكبيرة التي توجد بها التجمعات فهي روما وميلانو وتورينو وبولونيا».

وواصل: «العيد يشهد مشاعر طيبة بين المصريين ومظاهر خاصة ونلتقي جميعا على طقوس عظيمة، كما يتم تدشين بعض الرحلات في المدن القريبة والمعالم الإيطالية الموجودة حولنا».