7 نصائح لضبط النوم بعد نهاية شهر رمضان.. تحميك من الغيبوبة الجماعية

مع نهاية شهر رمضان وحلول إجازة عيد الفطر، يجد البعض صعوبة كبيرة في ضبط النوم نتيجة لاختلال الساعة البيولوجية، إلى جانب الإكثار من تناول الأطعمة والحلويات التي تؤدي إلى حدوث الغيبوبة الجماعية بالنسبة لكثيرين، وهي عبارة عن الإصابة بالخمول والرغبة في النوم خلال ساعات النهار، ولتجنب الإصابة بالغيبوبة الجماعية ولضبط النوم، نستعرض عدة نصائح يجب الانتباه لها خلال الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

اختلال الساعة البيولوجية

يحدث اختلال الساعة البيولوجية نتيجة لاختلاف مواعيد النوم في الليل والنهار بين فترة وأخرى، وهو ما يعاني منه كثيرون الآن؛ فبعد أن كانوا يضطرون إلى السهر أو الاستيقاظ فجرًا لتناول وجبة السحور، عادوا الآن لحياتهم الطبيعية، ما أدى إلى الشعور بصعوبة في ضبط ساعات النوم.

7 نصائح لضبط النوم بعد نهاية شهر رمضان

وبحسب ما ورد في موقع «BBC»، فإن هناك عدة نصائح يجب الانتباه لها خلال الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، لضبط النوم والهروب من الخمول والكسل والإرهاق خلال ساعات النهار، منها:

تجنب تناول الكافيين قبل النوم بـ4-6 ساعات. تجنب تناول وجبات كبيرة أو دسمة قبل النوم بـ3 ساعات. مارس الرياضة بانتظام، لكن تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة. خذ حمامًا دافئًا قبل النوم. قلل من تناول السكريات والحلويات. اقرأ كتابًا أو استمع إلى موسيقى هادئة قبل النوم. استخدم تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل لمساعدتك على النوم. إذا لم تتمكن من النوم بعد 20 دقيقة، فقم من السرير ومارس نشاطًا مريحًا حتى تشعر بالنعاس. تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

الخمول والكسل من أعراض الغيبوبة الجماعية

وحول تعريف الغيبوبة الجماعية، فقد نقل موقع «Women’s Health»، عن الطبيبة النفسية دوروثي بروك، أن الغيبوبة الجماعية هي الإصابة بالخمول والكسل والرغبة في النوم، ويرجع زيادة حدوثها في الأعياد إلى زيادة ساعات السهر في الوقت الذي يسبق العيد، بعكس طبيعتهم اليومية في النوم مبكرًا للاستيقاظ للعمل، ويتسبب هذا السهر في حدوث اضطرابات في الساعة البيولوجية عند الأغلبية.