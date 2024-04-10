أخبار سارة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.. بدء تسليم وحدات سكنية

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعات جديدة من الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين الذين استوفوا الشروط، بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، التي من المقرر أن تنتهي 14 أبريل الجاري، موضحة أنه جرى تحديد جداول لدفعات التسليم على التوالي، تسهيلا على المواطنين.

مواعيد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «جنة»

اعتبارا من 21 أبريل، تبدأ وزارة الإسكان تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «جنة» بالقاهرة الجديدة، بعدد 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، وحددت وزارة الإسكان جدول واضح للتسليم.

- تسليم وحدات العمارة 1 يوم الأحد 21/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 2 يوم الإثنين 22/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 3 يوم الثلاثاء 23/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 4 يوم الأربعاء 24/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 5 يوم الخميس 25/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 6 يوم الأحد 28/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 7 يوم الاثنين 29/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 8 يوم الثلاثاء 30/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 9 يوم الأربعاء 1/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 10 يوم الخميس 2/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 11 يوم الأحد 5/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 12 يوم الاثنين 6/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 13 يوم الثلاثاء 7/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 14 يوم الأربعاء 8/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 15 يوم الخميس 9/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 16 يوم الأحد 12/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 17 يوم الاثنين 13/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 18 يوم الثلاثاء 14/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 19 يوم الأربعاء 15/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 20 يوم الخميس 16/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 21 يوم الأحد 19/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 22 يوم الاثنين 20/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 23 يوم الثلاثاء 21/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 24 يوم الأربعاء 22/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 25 يوم الخميس 23/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 26 يوم الأحد 26/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 27 يوم الاثنين 27/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 28 يوم الثلاثاء 28/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 29 يوم الأربعاء 29/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 30 يوم الخميس 30/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 31 يوم الأحد 1/6/2024

- تسليم وحدات العمارة 32 يوم الاثنين 2/6/2024

- تسليم وحدات العمارة 33 يوم الثلاثاء 3/6/2024

- تسليم وحدات العمارة 34 يوم الأربعاء 4/6/2024

الطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»

وأرسلت وزارة الإسكان رسالة للمواطنين عبر هواتفهم الذين كانوا خارج الأولوية بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، تفيد بقبول طلبهم بالتحويل للإعلان التكميلي بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، موضحة أنه في حالة الرغبة بالاستمرار، يمكن التوجه لسداد الدفعة الأولى للأقساط ربع السنوية للإعلان، في أحد مكاتب البريد المُميكنة في 15 أبريل 2024.

كما تستمر وزارة الإسكان في إتاحة الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن»، موضحة أن الطرح يشمل 1747 قطعة أرض سكنية بمحاور «الأكثر تميزاً - المميز - المتوسط»، على أن يستمر ذلك لمدة شهرين.

تفاصيل الطرح الرابع للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة

- الطرح يهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص بشكل دائم ومُيسر

- الطرح الرابع يضم 1747 قطعة أرض موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة

- يشمل الطرح 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن «6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان»

- يشمل الطرح 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة بمدن «برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة غرب أسيوط - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة».

- يشمل الطرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدن «السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة»

- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز

- الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز

ومن المقرر أيضاً، أن تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتحديداً يوم 22 أبريل الجاري، تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة، حيث سيتم تسليم 45 عمارة بها 1080 وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور والحي 39 منطقة 2600 فدان سابقاً بالمدينة.

مواعيد تسليم وحدات الإسكان المتميز

- تسليم وحدات العمارتين 1 و53 يوم الاثنين 22/4/2024

- تسليم وحدات العمارتين 2 و54 يوم الثلاثاء 23/4/2024

- تسليم وحدات العمارتين 3 و55 يوم الأربعاء 24/4/2024

- تسليم وحدات العمارتين 4 و56 يوم الاثنين 29/4/2024

- تسليم وحدات العمارتين 5 و57 يوم الثلاثاء 30/4/2024

- تسليم وحدات العمارتين 6 و58 يوم الأربعاء 1/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 7 و59 يوم الثلاثاء 7/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 8 و60 يوم الأربعاء 8/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 9 و61 يوم الخميس 9/5/2024

- تسليم ووحدات العمارتين 10 و62 يوم الاثنين 13/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 11 و63 يوم الثلاثاء 14/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 12 و64 يوم الأربعاء 15/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 13 و65 يوم الاثنين 20/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 14 و66 يوم الثلاثاء 21/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 15 و67 يوم الأربعاء 22/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 16 و68 يوم الاثنين 27/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 17 و69 يوم الثلاثاء 28/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 18 و71 يوم الأربعاء 29/5/2024

- تسليم وحدات العمارتين 19 و72 يوم الاثنين 3/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 20 و47 يوم الثلاثاء 4/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 48 و49 يوم الأربعاء 5/6/2024

- تسليم وحدات العمارتين 50 و51 يوم الاثنين 10/6/2024

- تسليم وحدات العمارة 52 يوم الثلاثاء 11/6/2024

طرح محال تجارية وصيدلية للبيع

كما أعلنت وزارة الإسكان، طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.