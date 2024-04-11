أسعار دخول السيرك القومي في العجوزة.. اعرف مواعيد الحفلات

حددت وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للفنون الشعبية، أسعار دخول السيرك القومي بالعجوزة ومواعيد الحفلات خلال أيام عيد الفطر 2024، إذ أعد القطاع برنامجا للسيرك القومي خلال أيام العيد، يتضمن أكثر من 14 فقرة متنوعة منها الخناجر والتوازن والسلم المتحرك والسلك والطوق الهوائي والمطبخ الصيني والكورة والبسكليت والتيابلو والشرايط و الكرابيك وغيرها من فقرات الإثارة والمتعة والخيال.

أسعار دخول السيرك القومي بالعجوزة

وتشمل أسعار دخول السيرك القومي بالعجوزة في عيد الفطر، 4 فئات للجمهور حسب مكان الجلوس في القاعة، إذ تقدم خلال عيد الفطر 2024 ولأول مرة أخطر استعراض لكرة الموت ويختتم البرنامج بأقوى وأخطر استعراض للوحوش المفترسة مع ملكة تدريب الأسود والنمور لوبا الحلو في أخطر وأقوى استعراض للأسود والنمور.

أسعار دخول السيرك القومي بالعجوزة ومواعيد الحفلات

وتمّ تحديد أسعار دخول السيرك القومي بالعجوزة، بقيم 75 جنيهًا، و100 جنيه، 150 جنيهًا، 200 جنيه، ويتم تقديم حفلتين يوميا حفلة ماتينيه ة5 مساء وحفلة سيواريه 9 مساء، ومدة كل حفلة ساعتين، ويتم حجز من الشباك التذاكر مباشرة في نفس اليوم، الشباك يفتح من الساعة الثالثة عصرًا.