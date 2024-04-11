كيفية تناول الكحك في العيد دون زيادة الوزن.. 9 نصائح ذهبية

تخوفات من زيادة الوزن يعاني منها الكثيرون عند تناول الكحك والبسكويت في عيد الفطر، خاصة بعد انتهاء أيام الصيام وتبادل الزيارات مع الأهل والأقارب، وحذرت وزارة الزراعة من الإفراط في تناول الكحك والبسكويت، مشيرة إلى أن خطورته ليس فقط في زيادة الوزن بل قد يؤدي إلى مشكلات الجهاز الهضمي والإصابة بمرض السكري.

مروة شعير: الجسم يحتاج لـ7500 سعر حراري من أجل زيادة كليو جرام

وأوضحت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الممكن تناول الكحك دون زيادة بالوزن في عيد الفطر عن طريق اتباع عدد من النصائح البسيطة، لافتة إلى أن السعرات الحرارية في كعكة واحدة تتراوح بين 200 و300 سعر حراري، مشيرة إلى أنه يلزم لكل شخص استهلاك 7500 سعر حراري من أجل زيادة كليو جرام من الدهون في الوزن.

نصائح لتقليل امتصاص الدهون

«قبل تناول الكحك احصل على وجبة غنية بالألياف والبروتينات والمعادن»، هكذا نصحت الدكتورة مروة شعير كل من يريد الاستفادة من تناول الكعك في العيد، مشيرة إلى ضرورة شرب العصائر الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والجوافة والفراولة وعصير الليمون بدون سكر بدلا من المياه الغازية، فضلا عن الامتناع عن تناول الكربوهيدرات ابتداء من المغرب.

«الحرص على تناول الحلبة والقرفة والقهوة الخضراء»، أشارت مروة شعير إلى أن هذه المشروبات تساعد على ضبط مستوى جلوكوز الدم والتقليل من امتصاص الدهون، لافتة إلى ضرورة الامتناع عن تناول الكشرى والمعجنات وباقي الحلويات، مع الابتعاد عن الأسماك المملحة واستبدالها بالأسماك الطازجة، مشددة على الالتزام بشرب المياه وممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو الزومبا أو الكارديو او الأيروبكس.